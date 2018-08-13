ЦСКА нацелился на хавбека "Ливерпуля"

1 Теги цска москваливерпульмарко груйич

ЦСКА нацелился на хавбека "Ливерпуля"

Хавбек "Ливерпуля" Марко Груйич попал в сферу интересов ЦСКА.

Как сообщают российские СМИ, "армейцы" намерены взять футболиста в аренду, однако "Ливерпуль" настаивает на продаже серба.

Напомним, что в прошлом сезоне Груйич на правах аренды выступал за "Кардифф".

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Комментарии
Айрат

Абсолютно не нужный трансфер. Он в Ливерпуле третий полузащ в списке, если не четвертый.

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