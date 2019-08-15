ЦСКА нацелился на хавбека "Монако"

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ЦСКА нацелился на хавбека "Монако"

ЦСКА заинтересован в приобретении марокканского опорного полузащитника "Монако" Юссефа Аит Бенассера, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, российский клуб может купить футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить порядка шести миллионов евро.

23-летний Аит Бенассер является воспитанником "Нанси". В "Монако" он перешёл летом 2016 года за три миллиона евро. В составе монегасков он провел 18 матчей во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи. Сдавался в аренду "Нанси", "Канну" и "Сент-Этьену". Его контракт с "Монако" действует до лета 2021 года. За сборную Марокко сыграл 22 матча.

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