ЦСКА нацелился на хавбека сборной Израиля

Полузащитник иерусалимского "Бейтара" Авиэль Заргари может продолжить карьеру в московском ЦСКА.

По информации телеграм-канала "Добрый пруф", армейцы следят за прогрессом 18-летнего футболиста.

На хавбека сборной Израиля также претендуют несколько европейских клубов.

Заргари является воспитанником "Бейтара", за основную команду сыграл 32 матча и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 1 миллион евро.

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