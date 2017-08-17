ЦСКА нацелился на хавбека "Уфы"
Известный российский инсайдер Нобель Арустамян заявил, что московский ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику "Уфы" Дмитрию Стоцкому.
"ЦСКА давно ведёт разговор с "Уфой" на тему трансфера Дмитрия Стоцкого, который хорошо знаком Виктору Гончаренко. Компромисса в этом вопросе стороны не нашли. ЦСКА Стоцкий бы пригодился, но вряд ли бы кардинально преобразил игру. А вот для "Уфы" Дмитрий действительно ценен. Интерес ЦСКА к Стоцкому всё ещё сохраняется, но всё упирается в деньги" - сказал Арустамян.
Российские СМИ утверждают, что "Уфа" требует за 27-летнего Стоцкого четыре миллиона евро.
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|ЦСКА Москва
|6
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|6
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|Уфа
|6
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|6
|8
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|Динамо Москва
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|6
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