ЦСКА нацелился на хавбека "Уфы"

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ЦСКА нацелился на хавбека "Уфы"

Известный российский инсайдер Нобель Арустамян заявил, что московский ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику "Уфы" Дмитрию Стоцкому.

"ЦСКА давно ведёт разговор с "Уфой" на тему трансфера Дмитрия Стоцкого, который хорошо знаком Виктору Гончаренко. Компромисса в этом вопросе стороны не нашли. ЦСКА Стоцкий бы пригодился, но вряд ли бы кардинально преобразил игру. А вот для "Уфы" Дмитрий действительно ценен. Интерес ЦСКА к Стоцкому всё ещё сохраняется, но всё упирается в деньги" - сказал Арустамян.

Российские СМИ утверждают, что "Уфа" требует за 27-летнего Стоцкого четыре миллиона евро.

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