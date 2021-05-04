ЦСКА нацелился на хорвата из "Уфы"
Фото: инстаграм Филипа Мрзляка/Автор неизвестен
Московский ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику "Уфы" Филипу Мрзляку, сообщает "Спорт-Экспресс".
По сведениям источника, "армейский" клуб может подписать футболиста в летнее трансферное окно. Контракт Мрзляка с "Уфой" истекает в конце июня, поэтому он может достаться ЦСКА бесплатно. На подписании хавбека настаивает главный тренер московского клуба Ивица Олич.
28-летний Мрзляк выступает за "Уфу" с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за уфимский клуб 14 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
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