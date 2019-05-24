ЦСКА нацелился на хорватского форварда
ЦСКА проявляет интерес к нападающему "Осиека" Мирко Маричу, сообщает Transfermarkt.
По сведениям источника, московский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.
24-летний Марич в нынешнем сезоне провел за "Осиек" 43 матча во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал семь результативных передач. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,5 миллиона евро. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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