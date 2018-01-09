ЦСКА нацелился на хорватского хавбека

Теги цска москваславен копривница

ЦСКА нацелился на хорватского хавбека

Полузащитник "Славена" Кристиян Бистрович попал в сферу интересов ЦСКА, сообщают российские СМИ.

Армейский клуб рассчитывает купить 19-летнего хорвата уже во время зимнего трансферного окна. Детали возможной сделки неизвестны.

Бистрович в этом сезоне сыграл за "Славен" 12 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Миланов назвал свою главную проблему. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

И снова битва лондонских титанов: "Челси" и "Арсенал" сразятся в полуфинале Кубка Лиги

И снова битва лондонских титанов: "Челси" и "Арсенал" сразятся в полуфинале Кубка Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов