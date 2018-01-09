ЦСКА нацелился на хорватского хавбека

Полузащитник "Славена" Кристиян Бистрович попал в сферу интересов ЦСКА, сообщают российские СМИ.

Армейский клуб рассчитывает купить 19-летнего хорвата уже во время зимнего трансферного окна. Детали возможной сделки неизвестны.

Бистрович в этом сезоне сыграл за "Славен" 12 матчей, результативными действиями не отличался.

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