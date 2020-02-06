ЦСКА нацелился на Кака

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ЦСКА нацелился на Кака

Защитник "Крузейро" Кака Жуниор привлёк внимание московского ЦСКА, сообщает Betting Insider.

По информации источника, армейский клуб заинтересован в подписании перспективного бразильца.

Рыночная стоимость 20-летнего футболиста оценивается в 2 миллиона евро.

Кака - воспитанник "Крузейро". За основную команду "лис" он провёл 22 матча и забил 1 гол.

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