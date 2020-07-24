ЦСКА нацелился на колумбийского хавбека
Полузащитник "Ривер Плейт" Хорхе Карраскаль может продолжить карьеру в России, сообщает "Чемпионат".
По информации источника, предметный интерес к 22-летнему футболисту проявляет московский ЦСКА.
Стоит отметить, что колумбиец ранее выступал за "Севилью" и "Карпаты".
Рыночная стоимость Карраскаля оценивается в 2,7 миллиона евро.
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|Ланус
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|23
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|23
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|20
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|23
|22
|22
|Альдосиви
|23
|22
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|23
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|Годой Крус
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|18