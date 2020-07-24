ЦСКА нацелился на колумбийского хавбека

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ЦСКА нацелился на колумбийского хавбека

Полузащитник "Ривер Плейт" Хорхе Карраскаль может продолжить карьеру в России, сообщает "Чемпионат".

По информации источника, предметный интерес к 22-летнему футболисту проявляет московский ЦСКА.

Стоит отметить, что колумбиец ранее выступал за "Севилью" и "Карпаты".

Рыночная стоимость Карраскаля оценивается в 2,7 миллиона евро.

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