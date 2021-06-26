ЦСКА нацелился на мексиканского защитника

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Московский ЦСКА хочет купить центрального защитника "Монтеррея" Сесара Монтеса, сообщает El Futbolero.

По информации источника, мексиканский клуб требует за своего игрока 8,4 миллиона евро.

Конкуренцию армейцам могут составить команды из Англии и Испании.

Монтес является воспитанником "Монтеррея", сыграл 217 матчей, забил 11 голов и сделал 9 ассистов. Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.

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