ЦСКА нацелился на молодого бразильского защитника

Президент "Байи" Гильерме Беллинтани сообщил об интересе одного из европейских клубов к защитнику Родриго Бекао.

"На данный момент у нас есть запрос по Родриго, который становится предложением. Я бы предпочел прокомментировать только тогда, когда это будет уже сделано" - приводит слова президента Globo Esporte.

По информации источника близкого к клубу, речь идет о ЦСКА.

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