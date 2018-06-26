ЦСКА нацелился на молодого бразильского защитника
Президент "Байи" Гильерме Беллинтани сообщил об интересе одного из европейских клубов к защитнику Родриго Бекао.
"На данный момент у нас есть запрос по Родриго, который становится предложением. Я бы предпочел прокомментировать только тогда, когда это будет уже сделано" - приводит слова президента Globo Esporte.
По информации источника близкого к клубу, речь идет о ЦСКА.
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|М
|О
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|2
|ЦСКА Москва
|30
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|30
|56
|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13