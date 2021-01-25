ЦСКА нацелился на нападающего "Эвертона"

Форвард "Эвертона" Дженк Тосун стал трансферной целью московского ЦСКА, сообщает "Чемпионат".

По информации источника, армейцы собираются в скором времени начать переговоры о переходе турецкого нападающего.

Скорее всего, "ириски" без проблем отпустят 29-летнего футболиста, который в текущем сезоне забил 1 гол в 7 матчах.

Рыночная стоимость Тосуна оценивается в 7 миллионов евро. В сентябре СМИ писали об интересе к нему со стороны "Зенита".

Не пропустите: Агент Данило Барбозы подтвердил переговоры с ЦСКА. | http://soccernews.ru