ЦСКА нацелился на нападающего "Флуминенсе"
Форвард "Флуминенсе" Педро Абреу может продолжить карьеру в России, сообщает Globo Esporte.
По информации источника, интерес к 22-летнему футболисту проявляет московский ЦСКА.
Конкуренцию армейцам в гонке за бразильцем готова составить "Фиорентина".
"Флуминенсе" оценивает Абреу в 15 миллионов евро. При этом клуб владеет только половиной прав на нападающего.
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