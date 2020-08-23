ЦСКА нацелился на нигерийского форварда

ЦСКА интересуется нигерийским форвардом "Херенвена" Чидерой Эджуке, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, российский клуб близок к приобретению футболиста в летнее трансферное окно. Детали возможной сделки пока не разглашаются.

22-летний Эджуке выступает за "Херенвен" с 2019 года, провел за клуб 29 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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