ЦСКА нацелился на одного из лучших бомбардиров ФНЛ

Московский ЦСКА хочет усилиться атакующим хавбеком "Нефтехимика" Денисом Макаровым, сообщают российские СМИ.

Армейцы вели переговоры о трансфере 21-летнего футболиста летом, но не сумели согласовать условия сделки. Теперь же столичный клуб намерен вернуться к этому вопросу зимой.

Конкуренцию ЦСКА собирается составить екатеринбургский "Урал".

В текущем сезоне Макаров забил 8 голов в 10 матчах ФНЛ. Он делит звание лучшего бомбардира турнира с Иваном Сергеевым из "Торпедо".

Рыночная стоимость полузащитника - 250 тысяч евро. Его контракт с "Нефтехимиком" истекает в июне 2020 года.

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