ЦСКА нацелился на опорника "Спарты"
Фото: инстаграм Ладислава Крейчи/Автор неизвестен
Московский ЦСКА проявляет интерес к опорному полузащитнику пражской "Спарты" Ладиславу Крейчи, сообщает Transfermakrt.ru.
По сведениям источника, российский клуб рассматривает вариант с приобретением Чеха в зимнее трансферное окно. ЦСКА нацелился на Крейчи после того, как не удалось договориться по трансферу полузащитника "Бордо" Отавио.
В нынешнем сезоне 22-летний Крейчи провел за "Спарту" 14 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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