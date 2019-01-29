ЦСКА нацелился на перспективного бразильца

Московский ЦСКА нацелился на полузащитника "Васко да Гамы" Лукаса Сантоса, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, российский клуб уже ведёт переговоры по трансферу 19-летнего бразильца. Перспективный хавбек привлёк внимание армейцев своей игрой на молодёжном Кубке Сан-Паулу, на котором он забил 5 голов в 9 матчах.

"Васко да Гама" не стремится расставаться с Сантосом, однако может передумать при поступлении выгодного предложения.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до 31 декабря 2020 года.

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