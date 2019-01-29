ЦСКА нацелился на перспективного бразильца
Московский ЦСКА нацелился на полузащитника "Васко да Гамы" Лукаса Сантоса, сообщает Globo Esporte.
По информации источника, российский клуб уже ведёт переговоры по трансферу 19-летнего бразильца. Перспективный хавбек привлёк внимание армейцев своей игрой на молодёжном Кубке Сан-Паулу, на котором он забил 5 голов в 9 матчах.
"Васко да Гама" не стремится расставаться с Сантосом, однако может передумать при поступлении выгодного предложения.
Контракт футболиста с клубом рассчитан до 31 декабря 2020 года.
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|Команда
|М
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|38
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|38
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|38
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|Атлетико Минейро
|38
|62
|5
|Ботафого
|38
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|6
|Атлетико Паранаенсе
|38
|57
|7
|Коринтианс
|38
|55
|8
|Понте Прета
|38
|53
|9
|Гремио
|38
|53
|10
|Сан-Паулу
|38
|52
|11
|Чапекоенсе
|38
|52
|12
|Крузейро
|38
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|Флуминенсе
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|50
|14
|Спорт Ресифе
|38
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|Коритиба
|38
|46
|16
|Витория
|38
|45
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|Интернасьонал
|38
|43
|18
|Фигейренсе
|38
|37
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|Санта Крус
|38
|31
|20
|Америка Минейро
|38
|28