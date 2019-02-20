ЦСКА нацелился на перспективного бразильца

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ЦСКА нацелился на перспективного бразильца

ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику "Васко де Гама" Лукасу Сантосу, сообщает Globo Esporte.

По сведениям издания, московский клуб намерен приобрести футболиста до закрытия российского зимнего трансферного окна, которое состоится 24 февраля. Армейцы готовы заплатить за игрока четыре миллиона евро и их предложение устраивает бразильцев, которые просят лишь сохранить для себе процент при следующем трансфере хавбека.

19-летний Лукас является воспитанником "Васко да Гама", но за основной состав провел всего один матч.

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