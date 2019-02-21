ЦСКА нацелился на перспективного бразильца
ЦСКА проявляет интерес к защитнику "Сан-Паулу" Уолсу, сообщает Yahoo.
По сведениям источника, российский клуб ведет переговоры о приобретении игрока. Впрочем, купить его будет непросто, так как бразильцы оценивают его в 15 миллионов евро.
20-летний Уолс является воспитанником "Сан-Паулу", но пока что не провел за основной состав клуба ни одного матча.
Не пропустите: ЦСКА нацелился на перспективного бразильца. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Кержаков оценил шансы "Зенита" в битве с "Фенербахче" в Лиге Европы
-
ЦСКА нацелился на перспективного бразильца
-
Лидер "Тоттенхэма" вернулся в строй
-
"Барселона" определила трех кандидатов на усиление позиции центрфорварда
-
"Арсенал" нацелился на одного из самых талантливых игроков "Ромы"
-
Авторитетный французский журнал назвал лучший клуб мира
-
Четыре футболиста "Манчестер Сити" попали в команду недели в Лиге Чемпионов
-
Три, а не пять: президент "Атлетико" ярко высказался о Роналду
-
"Наполи" хочет купить игрока ЦСКА
-
"Барселона" нацелилась на звезду "Манчестер Юнайтед"
-
Легенда "Спартака" высказался о ситуации с Мамаевым и Кокориным
-
В "Барселоне" приняли важное решение по трансферу Рабьо
-
Где трусы взял: игрок "Спартака" высмеял партнера по команде
-
20 дней: Аллегри высказался об ответном матче Лиги Чемпионов "Ювентус" - "Атлетико"
-
"Бетис" намерен переманить форварда "Ливерпуля"
-
На Урале закопали бы: известный боец ярко высказался о ситуации с Кокориным и Мамаевым
-
Мбаппе сравнялся с Месси по важному показателю
-
Легенда "Челси" может вернуться в клуб
-
Официально: ПСЖ расстался с опытным игроком
-
Жена Икарди продолжает войну со СМИ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10