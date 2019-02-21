ЦСКА нацелился на перспективного бразильца

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ЦСКА нацелился на перспективного бразильца

ЦСКА проявляет интерес к защитнику "Сан-Паулу" Уолсу, сообщает Yahoo.

По сведениям источника, российский клуб ведет переговоры о приобретении игрока. Впрочем, купить его будет непросто, так как бразильцы оценивают его в 15 миллионов евро.

20-летний Уолс является воспитанником "Сан-Паулу", но пока что не провел за основной состав клуба ни одного матча.

Не пропустите: ЦСКА нацелился на перспективного бразильца. | http://soccernews.ru

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