ЦСКА нацелился на сенегальского хавбека
Фото: инстаграм Ндао
ЦСКА проявляет интерес к хавбеку турецкого "Фатих Карагюмрюк" Алассану Ндао.
По сведениям Fotomac, турецкий клуб оценил 24-летнего сенегальца в 5 миллионов евро.
Отмечается, что в услугах игрока также заинтересованы "Севилья" и "Фиорентина". "Фиалки" предлагают за него 4 миллиона.
В этом сезоне на счету Ндао 11 голов и 9 ассистов в 40 играх.
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