ЦСКА нацелился на словацкого таланта

Московский ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику "Жилины" Яну Бернату, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, московский клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно. Хавбек может достаться "армейцам" за небольшие деньги, так как словацкий клуб находится в процессе ликвидации.

19-летний Бернат является воспитанником "Жилины". В нынешнем сезоне он провел за клуб 18 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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