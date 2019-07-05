ЦСКА нацелился на вингера "Эвертона"
Вингер "Эвертона" и сборной Нигерии Генри Оньекуру попал в сферу интересов второго российского клуба, сообщает Sporx.
По информации источника, вслед за "Зенитом" на 22-летнего футболиста нацелился московский ЦСКА.
Армейцы уже контактировали с "ирисками" касательно возможного трансфера флангового нападающего. Мерсисайдский клуб готов продать африканца в случае поступления достойного предложения.
Напомним, что ранее ЦСКА договорился с "Эвертоном" о выкупе хорватского хавбека Николы Влашича.
Оньекуру в минувшем сезоне на правах аренды выступал за "Галатасарай", сыграл 44 матча, забил 16 голов и сделал 6 ассистов.
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