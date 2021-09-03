ЦСКА нацелился на вингера "Милана"

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ЦСКА нацелился на вингера "Милана"

Фото твиттер "Милана"

Московский ЦСКА хочет заполучить атакующего полузащитника "Милана" Самуэля Кастильехо.

По информации журналиста Ивана Карпова, армейцы рассчитывают арендовать 26-летнего футболиста.

Спортивный директор "россонери" Фредерик Массара подтвердил интерес к испанцу от клуба РПЛ.

"Интерес от ЦСКА действительно есть. Больше пока сказать не могу", - сказал функционер.

В прошлом сезоне Кастильехо сыграл за "Милан" 43 матча, забил 3 гола и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 8 миллионов евро.

Не пропустите: ЦСКА отказался от трансфера хавбека "Анжера". | http://soccernews.ru
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