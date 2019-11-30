ЦСКА нацелился на юного шведа

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ЦСКА нацелился на юного шведа

ЦСКА проявляет интерес к хавбеку "Хельсингборга" Армину Гиговичу.

Как сообщает FotbollDirekt.se, конкуренцию "армейцам" в борьбе за 17-летнего шведа составят "Вулверхэмптон" и клуб из французской Лиги 1.

Гигович дебютировал за первую команду "Хельсингборга" в этом сезоне. На его счету одна голевая передача в 14 играх.

Действующее соглашение Гиговича с клубом истекает в декабре 2021 года.

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