ЦСКА нацелился на защитника сборной России

Фото: инстаграм Федора Кудряшова/Автор неизвестен

Московский ЦСКА проявляет интерес к защитнику "Антальяспора" и сборной России Федору Кудряшову, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, "армейцы" намерены подписать футболиста в летнее трансферное окно. Контракт Кудряшова с турецким клубом истекает 30 июня, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

34-летний Кудряшов ранее выступал за "Сибиряк", "Спартак", "Химки", "Томь", "Краснодар", "Терек", "Ростов", "Рубин", "Истанбул Башакшехир" и "Сочи". За сборную России сыграл 44 матча и забил 1 гол.

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