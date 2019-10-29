ЦСКА нацелился на защитника "Севильи"

Защитник "Севильи" Гильерме Арана попал в сферу интересов ЦСКА.

Как сообщает TMW, трансфер 22-летнего бразильца может состояться в зимнее трансферное окно. Прошлой зимой к игроку проявлял интерес "Зенит".

Контракт Араны с "Севильей" истекает летом 2020 года. Его трансферная стоимость оценивается в 3 миллиона евро.

Текущий сезон Арана проводит на правах аренды в "Аталанте", где он принял участие в трех матчах.

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