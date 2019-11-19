ЦСКА нацелился на защитника "Торпедо"

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ЦСКА нацелился на защитника "Торпедо"

Защитник "Торпедо" Сергей Божин стал трансферной целью ЦСКА, сообщают российские СМИ.

Армейцы готовы подписать 25-летнего футболиста уже грядущей зимой. Самому игроку импонирует такой вариант продолжения карьеры.

Ранее стало известно, что Божин также интересен "Ростову".

В текущем сезоне центрбек провёл за "Торпедо" 26 матчей и забил 5 голов.

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