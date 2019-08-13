ЦСКА начал переговоры по трансферу нападающего "Млады Болеслав" Комличенко

ЦСКА вступил в переговоры с "Младой Болеслав" по поводу трансфера Николая Комличенко. Об этом сообщает "Чемпионат".



Ранее сообщалось, что футболист договорился с "Локомотивом" по поводу перехода за 3,5 миллиона евро, однако сделка была приостановлена. В игроке также был заинтересован "Гент" и ПАОК.



Напомним, что интерес к Комличенко также проявляли бельгийский клуб «Гент» и греческий ПАОК.

Сегодня, 13 августа, сообщалось, что "Спартак" вышел из борьбы за Комличенко.

В этом сезоне Комличенко успел провести шесть игр и забить три гола.

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