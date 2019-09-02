ЦСКА надеется приобрести еще одного игрока до закрытия трансферного окна

Теги янник боласицска москватрансферыниколай комличенко

ЦСКА надеется приобрести еще одного игрока до закрытия трансферного окна

ЦСКА хочет подписать еще одного футболиста до закрытия трансферного окна. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

На данный момент московский клуб продолжает вести переговоры по нападающему "Млады-Болеслав" Николаю Комличенко. Клубы пока не могут согласовать условия контракта.

Также "армейцы" пытаются убедить игрока "Эвертона" Янника Боласи принять их предложение. Футболист не хочет ехать в Россию из-за рассизма, однако, если он согласится, - в трансфере Комличенко не будет надобности.

ЦСКА занимает 4 место в РПЛ, набрав 16 баллов.

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