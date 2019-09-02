ЦСКА надеется приобрести еще одного игрока до закрытия трансферного окна

ЦСКА хочет подписать еще одного футболиста до закрытия трансферного окна. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

На данный момент московский клуб продолжает вести переговоры по нападающему "Млады-Болеслав" Николаю Комличенко. Клубы пока не могут согласовать условия контракта.

Также "армейцы" пытаются убедить игрока "Эвертона" Янника Боласи принять их предложение. Футболист не хочет ехать в Россию из-за рассизма, однако, если он согласится, - в трансфере Комличенко не будет надобности.

ЦСКА занимает 4 место в РПЛ, набрав 16 баллов.

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