ЦСКА надеется приобрести еще одного игрока до закрытия трансферного окна
ЦСКА хочет подписать еще одного футболиста до закрытия трансферного окна. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
На данный момент московский клуб продолжает вести переговоры по нападающему "Млады-Болеслав" Николаю Комличенко. Клубы пока не могут согласовать условия контракта.
Также "армейцы" пытаются убедить игрока "Эвертона" Янника Боласи принять их предложение. Футболист не хочет ехать в Россию из-за рассизма, однако, если он согласится, - в трансфере Комличенко не будет надобности.
ЦСКА занимает 4 место в РПЛ, набрав 16 баллов.
А еще: ЦСКА теряет Бийола и Ахметова| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ФИФА определила тройку финалистов на звание лучшего тренера 2019 года
-
Официально: Фернандеш перешел в "Краснодар"
-
Ригони прилетел в Италию для подписания контракта с "Сампдорией"
-
Роналду, Месси и ван Дейк будут бороться за звание игрока года по версии ФИФА
-
"Локомотив" отказался продавать "Зениту" братьев Миранчуков за 45 миллионов евро
Лента новостей
-
Алиссон, Эдерсон и тер Штеген - претенденты на звание вратарь года по версии ФИФА
-
ФИФА определила тройку финалистов на звание лучшего тренера 2019 года
-
Официально: Фернандеш перешел в "Краснодар"
-
"Хетафе" согласовал с "Челси" аренду полузащитника лондонцев Кенеди
-
Кейлор Навас прибыл в офис ПСЖ
-
Ригони прилетел в Италию для подписания контракта с "Сампдорией"
-
Игроки сборной России поздравили Черчесова с днём рождения
-
ЦСКА надеется приобрести еще одного игрока до закрытия трансферного окна
-
"Динамо" хочет купить игрока "Севильи"
-
"Ювентус" не будет покупать Джерома Боатенга
-
5
Роналду, Месси и ван Дейк будут бороться за звание игрока года по версии ФИФА
-
1
"Локомотив" отказался продавать "Зениту" братьев Миранчуков за 45 миллионов евро
-
Чичарито стал игроком "Севильи"
-
"Зенит" увеличил предложение по Караваеву
-
ПСЖ договорился об аренде Икарди с правом выкупа
-
"Парма" объявила о переходе защитника "Манчестер Юнайтед"
-
"Валенсия" хочет купить Марио Фернандеса
-
Черчесов не исключил возвращение Акинфеева в сборную России
-
Мхитарян сфотографировался с шарфом "Ромы" в аэропорту Рима
-
Названы номинанты на звание лучшего тренера РПЛ в августе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1