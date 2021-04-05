ЦСКА надолго потерял Магнуссона

Фото: инстаграм Хердура Магнуссона/Автор неизвестен

Исландский защитник московского ЦСКА Хердур Магнуссон надолго выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностирован разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава. В ближайшее время Магнуссон перенесет операцию, после которой будет восстанавливаться несколько месяцев. Таким образом, сезон для исландца завершен досрочно. Эту травму Магнуссон получил в матче 24-го тура чемпионата России с "Тамбовом" (2:1).

В нынешнем сезоне 28-летний Магнуссон провел за ЦСКА 28 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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