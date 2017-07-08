ЦСКА - "Нафта" - 4:1 (обзор)
Сегодня в рамка товарищеского матча московский ЦСКА разгромил словенскую "Нафту". Смотрите видеообзор этого поединка.
Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru
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