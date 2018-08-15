ЦСКА намекнул на очередной трансфер

Московский ЦСКА анонсировал очередной трансфер, сообщает официальный твиттер клуба.

Армейцы сообщили о важном объявлении, которое будет сделано в 20.30 по московскому времени.

Напомним, что этим летом ЦСКА уже подписал защитников Хердура Магнуссона и Родриго Бекао, полузащитников Ильзата Ахметова и Яка Бийола, а также нападающего Абеля Эрнандеса.

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