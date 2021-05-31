ЦСКА намекнул на переход Заболотного

Фото твиттер сборной России

Московский ЦСКА, вероятно, анонсировал трансфер нападающего Антона Заболотного.

Армейцы выложили в твиттере фото четырёх игроков сборной России. На нём Максим Мухин, Марио Фернандес, Игорь Дивеев и Заболотный.

"Как думаете, сколько игроков ЦСКА на фото? Правильный ответ - утром", - говорится в подписи к публикации.

Как думаете, сколько игроков #ЦСКА на фото? Правильный ответ - завтра утром pic.twitter.com/8eFG0PPBSv — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 30, 2021

Заболотный покинул "Сочи" на правах свободного агента. Ожидается, что он заключит с ЦСКА двухлетний контракт.

Не пропустите: ЦСКА может купить таланта из клуба ФНЛ. | http://soccernews.ru