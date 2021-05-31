ЦСКА намекнул на переход Заболотного
Московский ЦСКА, вероятно, анонсировал трансфер нападающего Антона Заболотного.
Армейцы выложили в твиттере фото четырёх игроков сборной России. На нём Максим Мухин, Марио Фернандес, Игорь Дивеев и Заболотный.
"Как думаете, сколько игроков ЦСКА на фото? Правильный ответ - утром", - говорится в подписи к публикации.
Как думаете, сколько игроков #ЦСКА на фото? Правильный ответ - завтра утром pic.twitter.com/8eFG0PPBSv— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 30, 2021
Заболотный покинул "Сочи" на правах свободного агента. Ожидается, что он заключит с ЦСКА двухлетний контракт.
Не пропустите: ЦСКА может купить таланта из клуба ФНЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Дивеев охарактеризовал Черчесова тремя словами
-
"Наполи" огласил ПСЖ стоимость Фабиана Руиса
-
В сборной России не выявлено заражённых коронавирусом
-
Финансирование "Урала" будет увеличено: названа сумма
-
Заболотный прокомментировал возвращение в ЦСКА
-
Орье намерен вернуться в ПСЖ
-
"Краснодар" объявил об уходе двух игроков
-
Рамос покинет "Реал", Васкес останется в клубе
-
Официально: Заболотный стал игроком ЦСКА
-
Аргентина лишилась права принять Кубок Америки
-
Дивеев готов к понижению зарплаты ради перехода в европейский клуб
-
Анри вернулся в тренерский штаб сборной Бельгии
-
Головин ответил на вопрос о возможном переходе в "Челси"
-
Зидан объяснил свой уход из "Реала"
-
Левандовски порассуждал о своём будущем
-
ЦСКА намекнул на переход Заболотного
-
Определён арбитр, который обслужит матч Польша - Россия
-
Стали известны сроки восстановления Де Брюйне
-
Вейналдум подтвердил наличие переговоров с испанским топ-клубом
-
The Sun включил эмблему ЦСКА в топ-10 самых красивых в футболе