ЦСКА намекнул на переход Заболотного

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ЦСКА намекнул на переход Заболотного

Фото твиттер сборной России

Московский ЦСКА, вероятно, анонсировал трансфер нападающего Антона Заболотного.

Армейцы выложили в твиттере фото четырёх игроков сборной России. На нём Максим Мухин, Марио ФернандесИгорь Дивеев и Заболотный.

"Как думаете, сколько игроков ЦСКА на фото? Правильный ответ - утром", - говорится в подписи к публикации.

Заболотный покинул "Сочи" на правах свободного агента. Ожидается, что он заключит с ЦСКА двухлетний контракт.

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