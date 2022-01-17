ЦСКА объявил о трансфере Медины
Фото: инстаграм ЦСКА\Автор неизвестен
Пресс-служба московского ЦСКА объявила о подписании парагвайского хавбека Хесуса Медины.
Полузащитник перешел в российский клуб на правах свободного агента, подписав соглашение рассчитанное на три с половиной года - до окончания сезона 2024\25.
24-летний парагваец уже прибыл в Кампоамор на сборы армейцев.
В нынешнем сезоне Медина сыграл 36 матчей за "Нью-Йорк Сити" в МЛС, в которых забил 9 голов и отдал два ассиста. За американский клуб он выступал с 2018 года.
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