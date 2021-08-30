ЦСКА намерен избавиться от пяти легионеров

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ЦСКА намерен избавиться от пяти легионеров

До закрытия летнего трансферного окна московский ЦСКА может попрощаться с пятью футболистами.

По информации Bobsoccer, близки к уходу из клуба Никола Влашич, Адольфо Гайч, Седрик Гогуа, Кристиян Бистрович и Лассана Н'Диайе.

Сообщается, что Влашич будет продан на постоянной основе, а Гайча отдадут в аренду с правом выкупа.

ЦСКА набрал 9 очков в 6 стартовых турах РПЛ и занимает шестое место в таблице чемпионата.

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