ЦСКА намерен избавиться от пяти легионеров
До закрытия летнего трансферного окна московский ЦСКА может попрощаться с пятью футболистами.
По информации Bobsoccer, близки к уходу из клуба Никола Влашич, Адольфо Гайч, Седрик Гогуа, Кристиян Бистрович и Лассана Н'Диайе.
Сообщается, что Влашич будет продан на постоянной основе, а Гайча отдадут в аренду с правом выкупа.
ЦСКА набрал 9 очков в 6 стартовых турах РПЛ и занимает шестое место в таблице чемпионата.
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