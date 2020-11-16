ЦСКА намерен избавиться от Васина
Московский ЦСКА хочет расстаться с защитником Виктором Васиным, сообщает Metaratings.
По сведениям издания, "армейцы" не собираются продлевать с футболистом контракт, которые истекает летом 2021 года. При этом ЦСКА хотел бы отдать игрока в аренду, но к нему нет интереса.
32-летний Васин выступает за ЦСКА с 2011 года. Всего он провел за московский клуб 82 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.
Не пропустите: ЦСКА назвал лучшего футболиста команды в октябре. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
ПСЖ не заинтересован в покупке Рамоса
-
Коутиньо отказался продлевать контракт с "Барселоной" со снижением зарплаты
-
Бывший директор "Барселоны" назвал причину провалов клуба в матчах с "Ромой" и "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов
-
У "Зенита" нет предложений по трансферу Дзюбы
-
Обамеянгу и игрокам сборной Габона пришлось спать на полу в аэропорту (фото)
-
Форвард "Наполи" заявил о желании перейти в "Барселону"
-
Мирча Луческу отреагировал на информацию о возможном уходе из киевского "Динамо"
-
ЦСКА намерен избавиться от Васина
-
Трамп заявил, что выиграл президентские выборы в США. Ему ответил "Спартак"
-
Российский футболист пожизненно дисквалифицирован за участие в договорных матчах
-
Юрий Семин может получить работу в "Балтике"
-
Футбольный журналист Карпов сообщил о преследовании со стороны неизвестных
-
Мирча Луческу может покинуть киевское "Динамо"
-
В Испании назвали сроки восстановления Бускетса после травмы колена
-
Ананидзе объяснил свою жесткую реакцию на слухи о завершении карьеры
-
"Барселона" хочет продлить контракт с Дембеле
-
13 футболистов сборной России заразились коронавирусом
-
Хави обратился к Маскерано, который завершил карьеру
-
"Реал" и Рамос отменили пресс-конференции о будущем игрока
-
Вратарь сборной России сдал сомнительный тест на коронавирус