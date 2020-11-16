ЦСКА намерен избавиться от Васина

Московский ЦСКА хочет расстаться с защитником Виктором Васиным, сообщает Metaratings.

По сведениям издания, "армейцы" не собираются продлевать с футболистом контракт, которые истекает летом 2021 года. При этом ЦСКА хотел бы отдать игрока в аренду, но к нему нет интереса.

32-летний Васин выступает за ЦСКА с 2011 года. Всего он провел за московский клуб 82 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.

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