ЦСКА намерен купить полузащитника "Виллема II"

Теги цска москватрансферывиллем ii

ЦСКА намерен купить полузащитника "Виллема II"

ЦСКА интересуется хавбеком "Виллем II" Майком Трезором Ндайишимие. Об этом сообщает Bobsoccer.

В минувшем сезоне 21-летний игрок провел 20 матчей в чемпионате Голландии, отметившись 5 голами и 3 ассистами. 

"Виллем II" по итогам прошлого сезона чемпионата Голландии занял пятое место.

Не пропустите: Новичок ЦСКА Гайч сравнил уровень футбола в России и Аргентине| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Адвокат Мамаева вызвался защищать Широкова в случае возбуждения дела

Адвокат Мамаева вызвался защищать Широкова в случае возбуждения дела

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов