ЦСКА намерен купить полузащитника "Виллема II"

ЦСКА интересуется хавбеком "Виллем II" Майком Трезором Ндайишимие. Об этом сообщает Bobsoccer.

В минувшем сезоне 21-летний игрок провел 20 матчей в чемпионате Голландии, отметившись 5 голами и 3 ассистами.

"Виллем II" по итогам прошлого сезона чемпионата Голландии занял пятое место.

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