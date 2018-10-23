ЦСКА намерен оказать помощь фанатам, пострадавшим в Риме



Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб намерен оказать помощь фанатам, которые пострадали в римском метро при аварии эскалатора.

"В настоящий момент запросили подробности инцидента и проинформировали делегата УЕФА, офицера по безопасности и консульство России в Италии. Мы очень обеспокоены и расстроены этим происшествием. В любом случае постараемся оказать возможную помощь пострадавшим", - приводят слова Бабаева российские СМИ.

Напомним, что в результате этого инцидента пострадали около 30 человек, из которых семеро были госпитализированы.

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