ЦСКА намерен перехватить трансферную цель "Зенита"

ЦСКА проявляет интерес к защитнику "Уфы" Данилы Круговому, который близок к переходу в "Зенит", сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, московский клуб предложил за футболиста два миллиона евро. Кроме того, главный тренер армейцев Виктор Гончаренко пообщался с Круговым и заверил, что рассчитывает на него в качестве игрока основного состава.

Ранее сообщалось, что "Зенит" собирается купить Кругового этим летом, но оставить его в аренде в "Уфе" до окончания сезона-2019/20.

В прошлом сезоне 21-летний Круговой провел за "Уфу" 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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