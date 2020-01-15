ЦСКА намерен перехватить у "Динамо" форварда сборной России

Московский ЦСКА вступил в борьбу за нападающего самарских "Крыльев Советов" Александра Соболева, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, "красно-синие" хотят арендовать футболиста на полгода с правом последующего выкупа. В данный момент клубы ведут переговоры.

Ранее сообщалось, что Соболев близок к переходу в "Динамо". Форвард не полетел с "Крыльями Советов" на сбор в Турцию.

В нынешнем сезоне 22-летний Соболев забил 10 голов в чемпионате России и занимает третье место в списке лучших бомбардиров. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2021 года.

В октябре 2019 года Соболев впервые был вызван в сборную России, но пока что не провел за национальную команду ни одного матча.

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