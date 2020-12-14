ЦСКА намерен пригласить иностранного тренера

Новым главным тренером московского ЦСКА может стать иностранный специалист, сообщает "Р-Спорт".

"Главный кандидат на замену Гончаренко – иностранец. Но на период оформления нового тренера исполняющим обязанности может быть назначен Василий Березуцкий", – сообщает источник.

Ранее сообщалось, что руководство ЦСКА приняло принципиальное решение уволить нынешнего главного тренера Виктора Гончаренко. Белорусский специалист будет отправлен в отставку после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом".

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