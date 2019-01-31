ЦСКА намерен приобрести опытного защитника

ЦСКА проявляет интерес к защитнику "Валура" Эйдуру Сигурбьорнссону, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, московский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно.

28-летний Сигурбьорнссон выступает за "Валур" с 2017 года. Всего он провел за клуб 55 матчей во всех турнирах и забил два гола. Сыграл один матч за сборную Исландии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 300 тысяч евро.

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