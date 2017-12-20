ЦСКА намерен продлить контракты с ветеранами команды

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ЦСКА намерен продлить контракты с ветеранами команды

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб собирается продлить соглашения с игроками, чьи контракты истекают следующим летом.

"Контракты будут недолгие, но мы уже общались со многими ребятами. Как правило, если есть желание, договор продлевается. У нас ещё не было ни одного случая, чтобы при желании одной из сторон не удавалось договориться. Поэтому переговоры будут, но они вступят в активную фазу после последних матчей нынешнего года. Скорее всего, будем общаться на сборах", - приводят слова Бабаева российские СМИ.

Стоит отметить, что через полгода завершаются контракты у защитников Сергея Игнашевича, братьев Василия и Алексея Березуцких, Георгия Щенникова, а также полузащитников Георги Миланова, Бибраса Натхо и Понтуса Венблума.

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