ЦСКА намерен вернуть Мусу

Теги ахмед мусалестер ситисток ситицска москва

ЦСКА намерен вернуть МусуМосковский ЦСКА намерен вернуть своего бывшего форварда Ахмеда Мусу, ныне выступающего за английский "Лестер".

Как информирует riafan.ru, армейцы планируют взять 25-летнего нападающего "лис" в аренду. Однако в борьбе за нигерийца российскому клубу придется выдержать конкуренцию со стороны "Сток Сити".

В нынешнем сезоне Муса принял участие лишь в одном матче "Лестера". В нем ему удалось отметиться забитым мячом.

Напомним, Гинер опроверг слухи о возможной продаже ЦСКА. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Дать шанс молодым: "Реал" навестит "Нумансию" в 1/8 финала Кубка Испании

Дать шанс молодым: "Реал" навестит "Нумансию" в 1/8 финала Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов