ЦСКА намерен вернуть Мусу

Московский ЦСКА намерен вернуть своего бывшего форварда Ахмеда Мусу, ныне выступающего за английский "Лестер".

Как информирует riafan.ru, армейцы планируют взять 25-летнего нападающего "лис" в аренду. Однако в борьбе за нигерийца российскому клубу придется выдержать конкуренцию со стороны "Сток Сити".

В нынешнем сезоне Муса принял участие лишь в одном матче "Лестера". В нем ему удалось отметиться забитым мячом.

Напомним, Гинер опроверг слухи о возможной продаже ЦСКА. | soccernews.ru