ЦСКА намерен выкупить у "Уфы" 19-летнего Дивеева
ЦСКА планирует выкупить молодого защитника "Уфы" Игоря Дивеева, который играет за красно-синих на правах аренды, утверждают "Известия".
"Думаю, всё, что сейчас происходит, доказывает: мы всё сделали правильно. Решён ли вопрос с его продажей? Рано говорить, но мне кажется, Игорь уже игрок ЦСКА", - сказал Газизов.
Дивеев перешел в ЦСКА в феврале 2019 года. Контракт рассчитан до конца сезона. В нынешнем сезоне он участвовал в 5 матчах.
ЦСКА занимает 3 место в турнирной таблице, набрав 40 очков.
А еще: Бабаев оценил шансы ЦСКА сохранить Влашича| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Футбол XXI века: "Боруссия" Дортмунд (2000-2003)
-
Сборная Бразилии представила форму на Кубок Америки - 2019
-
"Манчестер Сити" проиграл все 5 матчей против английских клубов в еврокубках
-
Клопп одержал свою 400-ю победу, будучи главным тренером
-
Сон Хын Мин помог "Тоттенхэму" обыграть "Манчестер Сити" в первой встрече 1/4 финала Лиги чемпионов
Лента новостей
-
Азар не хочет больше оставаться в "Челси"
-
Каррера: "У меня есть большое желание работать, но предложений пока нет"
-
"Атлетико" заинтересован в капитане "Наполи" Инсинье
-
Махрез: "Ничего страшного не произошло, мы будем играть как обычно"
-
"Манчестер Юнайтед" может урезать зарплаты своим игрокам в случае непопадания в Лигу чемпионов
-
Футбол XXI века: "Боруссия" Дортмунд (2000-2003)
-
Тренер "Аякса": "Ювентус" - сильная и опытная команда. Мы должны читать их игру"
-
ЦСКА намерен выкупить у "Уфы" 19-летнего Дивеева
-
Селюк: "Про Азмуна всем ясно: он именно тот форвард, который делает результат"
-
Сборная Бразилии представила форму на Кубок Америки - 2019
-
Касильяс прокомментировал поражение "Порту" в матче с "Ливерпулем"
-
Главные новости дня: 9 апреля
-
Сон: "Мы никогда не сдаемся и боремся на протяжении всего матча"
-
"Манчестер Сити" проиграл все 5 матчей против английских клубов в еврокубках
-
2
Сульшер: "В Лиге чемпионов много странных результатов, думаю "Барселона" знает об этом как никто другой"
-
Гвардиола: "Не лучший результат, конечно, но теперь мы должны совершить камбэк"
-
Почеттино: "Кейн, вероятно, выбыл до конца сезона"
-
Клопп одержал свою 400-ю победу, будучи главным тренером
-
Смоллинг: "Матч с Месси - это то, что всем нравится"
-
Сон Хын Мин помог "Тоттенхэму" обыграть "Манчестер Сити" в первой встрече 1/4 финала Лиги чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|45
|2
|Краснодар
|22
|41
|3
|ЦСКА Москва
|22
|40
|4
|Локомотив Москва
|22
|39
|5
|Спартак Москва
|22
|36
|6
|Ростов
|22
|32
|7
|Арсенал Тула
|22
|31
|8
|Ахмат
|22
|30
|9
|Рубин
|22
|30
|10
|Оренбург
|22
|29
|11
|Урал
|22
|26
|12
|Динамо Москва
|22
|24
|13
|Крылья Советов
|22
|24
|14
|Уфа
|22
|20
|15
|Анжи
|22
|19
|16
|Енисей Красноярск
|22
|12