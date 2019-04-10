ЦСКА намерен выкупить у "Уфы" 19-летнего Дивеева

ЦСКА планирует выкупить молодого защитника "Уфы" Игоря Дивеева, который играет за красно-синих на правах аренды, утверждают "Известия".

"Думаю, всё, что сейчас происходит, доказывает: мы всё сделали правильно. Решён ли вопрос с его продажей? Рано говорить, но мне кажется, Игорь уже игрок ЦСКА", - сказал Газизов.

Дивеев перешел в ЦСКА в феврале 2019 года. Контракт рассчитан до конца сезона. В нынешнем сезоне он участвовал в 5 матчах.

ЦСКА занимает 3 место в турнирной таблице, набрав 40 очков.

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