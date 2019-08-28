ЦСКА нашёл альтернативу Серхи Гомесу в "Тамбове"

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ЦСКА нашёл альтернативу Серхи Гомесу в "Тамбове"

ЦСКА после неудачи в переговорах по трансферу защитника "Севильи" Серхи Гомеса переключил внимание на другого футболиста.

Как сообщают российские СМИ, новая цель армейцев - игрок "Тамбова" Седрик Гогуа. Клуб ведёт активные переговоры о приобретении 25-летнего ивуарийца.

Сам африканец готов перейти в ЦСКА, несмотря на то, что присоединился к "Тамбову" только два месяца назад.

Гогуа сыграл за "бордово-синих" 5 матчей и забил 2 гола. Его рыночная стоимость - 200 тысяч евро.

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