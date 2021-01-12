ЦСКА нашёл в "Милане" альтернативу хавбеку "Ниццы" Данило

Московский ЦСКА собирается подписать опорного полузащитника во время зимнего трансферного окна.

По информации "Чемпионата", приоритетом для столичного клуба является хавбек "Ниццы" Данило Барбоза.

Если же о переходе 24-летнего бразильца договориться не удастся, то армейцы готовы переключить внимание на Раде Крунича из "Милана" и арендовать его с правом выкупа.

Третья опция для ЦСКА - полузащитник "Маккаби Хайфа" Нета Лави.

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