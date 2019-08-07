ЦСКА нашёл замену Чалову в "Крыльях Советов"

Московский ЦСКА проявляет предметный интерес к нападающему "Крыльев Советов" Александру Соболеву, сообщают российские СМИ.

Столичный клуб видит в 22-летнем футболисте замену для Фёдора Чалова, которого настойчиво пытается купить "Кристал Пэлас".

Отступные в контракте Соболева составляют 2 миллиона евро. Армейцы уже провели предварительные переговоры с "Крыльями".

Форвард самарской команды блестяще начал новый сезон, забив 4 гола и сделав 1 ассист в 4 матчах. Его признали лучшим игроком РПЛ в июле.

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