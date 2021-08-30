ЦСКА нашёл замену Влашичу в "Анжере"
Московский ЦСКА нацелился на полузащитника "Анжера" Анжело Фюльжени, утверждает Sport24.
По всей видимости, в 25-летнем футболисте армейцы видят замену для Николы Влашича, который близок к уходу в "Вест Хэм".
Рыночная стоимость французского хавбека оценивается в 12 миллионов евро.
Фюльжени сыграл за "Анжер" 128 матчей, забил 19 голов и сделал 14 ассистов.
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