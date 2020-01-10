ЦСКА назначил нового начальника команды

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ЦСКА назначил нового начальника команды

Московский ЦСКА объявил о назначении Александра Стельмаха на пост главного тренера команды.

Стельмах ранее занимал эту должность до 2009 года. Он сменил Сергея Якунчикова.

В последнее время функционер работал заместителем директора "ВЭБ Арены" и отвечал за подготовку спортивной составляющей стадиона.

ЦСКА по итогам 19 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.

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